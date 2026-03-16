Возможно ли возобновление сотрудничества в энергетике с Россией?
О том, что думают в ЕС о восстановлении партнерства с Москвой, говорится в комментарии Дана Йоргенсена для Радио Свобода.
Так, во время общения с журналистами в Брюсселе еврокомиссар по энергетике выразил позицию против возобновления сотрудничества с Россией. Даже несмотря на кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.
В Европейском Союзе мы решили, что не хотим импортировать российскую энергию... Чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались этого курса. Мы не можем в Европе прямо помогать финансировать жестокую и незаконную войну России. Мы слишком долго зависели от российской энергии, позволяло Путину шантажировать нас,
– объяснил Йоргенсен.
В частности он рассказал, что сейчас в ЕС все настроены довольно решительно, чтобы найти пути для энергонезависимости. Чиновник отметил, что повторять ошибки прошлого – не является стратегией ЕС.
В будущем мы не будем импортировать из России даже ни одной молекулы,
– сказал Йоргенсен.
В то же время еврокомиссар прокомментировал влияние ситуации на Ближнем Востоке на энергорынок ЕС. Он отметил, что наибольшее последствие – это рост цен на фоне дефицита энергоресурсов. В частности, по мнению Йоргенсена, Европа должна быть готова к тому, что ситуация может обостриться еще больше. Поэтому сейчас есть возможность подготовить краткосрочные меры для поддержки ситуации.
Как планируют стабилизировать ситуацию с энергокризисом?
ЕС ищет решение, ведь конфликт на Ближнем Востоке имеет последствия или на весь мир. Так, накануне в Германии приняли решение о том, чтобы высвободить часть стратегических нефтяных запасов. Об этом написали в DW.
Известно, что так страна присоединяется к инициативе МЭА (Международное энергетическое агентство), где пригласили высвободить резервы на 400 миллионов баррелей. По предварительному прогнозу, такие действия помогут стабилизировать энергорынок и мировые цены на нефть.
В частности министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе отметила, что на АЗС цены на топливо будут повышать не чаще одного раза в день. Однако по снижению стоимости – лимитов нет.
Прошлые энергетические кризисы показали: цены на заправках быстро растут вместе с нефтью, но медленно падают,
– подытожила министр.
В частности она прокомментировала, что в Германии есть стабильные поставки газа, однако ситуация с нефтью – напряженная, как и во всем мире.
Что нужно знать о конфликте на Ближнем Востоке и его последствиях?
Ситуация, обострившаяся с 28 февраля, имеет последствия для всего мира, что связано с энергокризисом. Однако есть государство, для которого война в Иране стала финансово выгодной. Речь идет о России, ведь за две недели конфликта Путину удалось заработать около 10 миллиардов долларов.
В частности из-за нестабильной ситуации на топливном рынке в США решили временно ослабить санкции против российской нефти. Президент Трамп считает, что таким образом удастся уменьшить дефицит и уравновесить мировую ситуацию с ценами на нефть.