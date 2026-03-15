Об этом информирует государственное новостное агентство Turkmenistan Today. Из столицы страны, Ашхабада, 15 марта отправились четыре рефрижераторных грузовика с медикаментами, медицинскими материалами, одеждой и продуктами питания.
Что известно о поддержке для Ирана со стороны Туркменистана?
Отмечается, что помощь профинансировал благотворительный фонд, а груз адресован жителям Ирана, прежде всего детям, как жест дружбы и братских отношений между странами.
Также сообщается, что в Туркменистан уже прибыли около 250 человек из 16 государств. Они пересекли границу с Ираном, длина которой между странами составляет примерно 1148 километров.
Кроме того, президент Туркменистана подписал специальный указ, ссылаясь на традиции туркменского народа, принципы добрососедства, а также по случаю месяца Ораза и священной ночи Гадыр гиджеси.
Документ предусматривает отправку гуманитарного груза. Речь идет, собственно, о медикаментах, медицинские средства и другие необходимые вещи от имени Благотворительного фонда помощи детям, нуждающихся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова для населения Ирана, прежде всего детей.
Кто еще помогает Ирану?
Недавно сообщалось, что Иран заявил о военной поддержке от России и Китая. В Тегеране подчеркнули, что Москва и Пекин являются ключевыми стратегическими партнерами страны в противостоянии с США и Израилем.
Эту информацию подтверждали и в Украине. Да. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Россия передает Ирану "Шахеды", которые используются для атак в регионе Ближнего Востока. По его словам, российская сторона также предоставляет иранским властям разведывательную информацию.
Интересно и то, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может скрываться в Москве.