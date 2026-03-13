Каким будет лимит на кэшбек за топливо?

О том, какие ограничения будут действовать по компенсации средств за топливо, говорится в комментарии Ивана Пальчевского.

Коммуникационер Кабмина под одним из сообщений в фейсбуке отметил, что правительство планирует ограничить кэшбек на топливо. Якобы водители смогут получить фиксированную сумму "возврата", независимо от объемов приобретенного топлива.

По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц,

– написал Пальчевский.

Так он прокомментировал Глеба Вышлинского, руководителя Центра экономической стратегии, который написал, что банки будут ограничивать кэшбек на топливо в 500 гривен в месяц.

В частности Вышлинский написал, что банки должны платить со своего ресурса, поэтому кэшбек будет меньше. А вот государство может вернуть больше средств. Причина – в том, что это бюджетные деньги, которые фактически государство получает из налогов людей.

Что известно о программе кэшбэка на топливо?

Юлия Свириденко сообщила, что кэшбэк будет действовать до 1 мая на всех украинских АЗС, которые присоединятся к программе. В частности она объяснила, что будут разные проценты кэшбек в зависимости от вида топлива.

15% кэшбэка на дизельное топливо;

10% кэшбэка на бензин;

5% кэшбека на автогаз.

Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллиона граждан,

– отметила премьер-министр.

В то же время президент рассказал, что программа создана для того, чтобы поддержать потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа.

Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок,

– пояснил Владимир Зеленский.

В частности президент анонсировал помощь для уязвимых категорий общества в виде финансовой поддержки.

