Чи очікує на Україну блекаут?

Водночас Україна протягне, але це не буде пов'язано з постачанням генераторів, про що розповів колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький Ексочільник Укренерго Давайте вважати, що нам передають дуже потужні генератори, наприклад, 600 кіловатів, це щось проміжне між генератором та малою електростанцією. Припустимо, їх передали 500 одиниць. Відповідно, це 300 мегаватів загальної потужності.

Кудрицький нагадав, як Володимир Зеленський нещодавно озвучував, що в Україні споживання у пікові години становить 18 тисяч мегаватів. А наявна генерація становить 11 тисяч мегаватів.

Зробіть самі висновок – чи додаткових 300 мегаватів від генераторів можуть суттєво вплинути на енергобаланс нашої країни в цей важкий період? Ні, не зможуть. Щоб ми не зачаровувалися добрими новинами,

– сказав Володимир Кудрицький.

Він наголосив: ніякими генераторами неможливо скомпенсувати той величезний дефіцит потужності, який на сьогодні є в енергосистемі. Тобто "лікувати" проблему, перебуваючи вже наприкінці кінці січня, просто неможливо.

Згідно зі словами колишнього глави Укренерго, єдине, що можна зараз зробити, це все виконати на наступну зиму.

Очевидно, що ми матимемо величезні проблеми з опаленням будинків у великих містах, доступністю електроенергії для побутових споживачів та індустріальних об'єктів. Але повного колапсу енергосистеми або якогось загальнонаціонального блекауту, який протриває три тижні, чого хотів би досягти ворог, не буде,

– заявив Кудрицький.

Ексочільник Укренерго підкреслив, що півтора місяця, які залишилися до сталого тепла, буде важко проходити, але українці їх пройдуть.

Зауважте! Кудрицький ще раз підкреслив, що генератори, які Україні дають партнери – "це все прекрасно, але вони нездатні кардинально вплинути на ситуацію".

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на ранок 28 січня були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили в Укренерго.

Через обстріли в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях – аварійні відключення.

Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?