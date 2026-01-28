Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про наслідки після російських обстрілів?

Після щоденного селектора президент України розповів про ситуацію в країні після чергового російського терору. В Київській області було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару.

У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на 28 січня таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Зеленський додав, що на допомогу залучені бригади майже з усієї держави.

Окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли,

– зазначив президент.

Також необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг.

Президент висловив вдячність енергетикам, комунальникам і рятувальникам за їхню цілодобову роботу з відновлення базових умов життя.

Яка ситуацію з енергетикою на 28 січня 2026 року?