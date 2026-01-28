Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.

Что известно о последствиях после российских обстрелов?

После ежедневного селектора президент Украины рассказал о ситуации в стране после очередного российского террора. В Киевской области было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара.

В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на 28 января таких домов более 700 в трех районах столицы. Зеленский добавил, что на помощь привлечены бригады почти со всего государства.

Отдельно обсудили ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове. В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы,

– отметил президент.

Также необходимые силы привлечены на Днепровщине для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге.

Президент выразил благодарность энергетикам, коммунальщикам и спасателям за их круглосуточную работу по восстановлению базовых условий жизни.

Какова ситуация с энергетикой на 28 января 2026 года?