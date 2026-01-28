Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.
Что известно о последствиях после российских обстрелов?
После ежедневного селектора президент Украины рассказал о ситуации в стране после очередного российского террора. В Киевской области было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара.
В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на 28 января таких домов более 700 в трех районах столицы. Зеленский добавил, что на помощь привлечены бригады почти со всего государства.
Отдельно обсудили ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове. В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы,
– отметил президент.
Также необходимые силы привлечены на Днепровщине для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге.
Президент выразил благодарность энергетикам, коммунальщикам и спасателям за их круглосуточную работу по восстановлению базовых условий жизни.
Какова ситуация с энергетикой на 28 января 2026 года?
Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, каждая из которых может обеспечить десятки тысяч людей.
Энергетический эксперт Александр Харченко прогнозирует, что при условии эффективной работы ПВО графики отключений света в Киеве скоро смогут стабилизироваться.
Энергетики работают над стабилизацией энергоснабжения и аварийные отключения отменят после нормализации ситуации в энергосистеме.