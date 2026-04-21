Что известно об экономическом кризисе в России?
О том, как Россия зарабатывает на войне в Иране и влияет ли это на экономику Кремля, рассказал Владимир Зеленский.
В интервью для телемарафона "Единые новости" президент отметил, что в России большие проблемы с экономикой. А весь дефицит в бюджете не удастся покрыть доходами от экспорта нефти за время войны в Иране.
Дефицит бюджета в 100 миллиардов долларов не покрыть за счет короткой войны на Ближнем Востоке. Пока что они покрыли лишь 10%, не более,
– объяснил Зеленский.
Президент добавил, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает позиции "русских". В то же время война истощает американцев и энергетику Европы, точнее – энергозапасы стран.
В частности Зеленский объяснил, что нынешняя ситуация – это "серьезный энергетический вызов для всех". И только "медиатором" оставаться не получится.
Поэтому война в Иране приведет к более широким агрессиям не только на Ближнем Востоке. И ограничит доступ Украины к ПВО,
– подытожил Зеленский.
Также, по его словам, Путин заинтересован в длительном продолжении войны в Иране.
Что еще известно об экономике России?
В интервью для FT Томас Нильссон, глава Службы военной разведки и безопасности Швеции, рассказал, что Россия "рисует" экономические показатели.
Заметьте! По предварительной информации ежедневно Россия тратит на войну в Украине до 1 миллиарда долларов. За год показатель составляет почти 70% от федерального бюджета. Так, из общих средств государства 68% тратят на военные действия в Украине. В то же время расходы Кремля с февраля 2022 года предварительно оценивают более чем на 1 триллион долларов.
По словам военного, Кремль находится в сложном положении. В России действительно появились доходы от высоких цен на нефть и это пополнило бюджет. Однако Москва манипулирует данными, чтобы показать лучшие экономические показатели, чем те, что есть на самом деле. А доходы от нефти уже не спасут экономику страны.
Российская экономика может войти лишь в один из двух сценариев: долгосрочный спад или шок. В любом случае, они будут продолжать падение до финансовой катастрофы,
– отметил Томас Нильссон.
Он добавляет, что сейчас Россия фактически живет в долг.
Что еще нужно знать об экономических показателях России?
По информации Службы внешней разведки Украины, экономика Кремля демонстрирует системное ухудшение. Известно, что ни один из ключевых секторов страны "не дает оснований для оптимизма".
В частности в стране начался так называемый пенсионный кризис. Государство решает финансировать "важные" сферы, зато пенсионеры недополучают финансирование. В частности Россия сократила расходы на местный пенсионный фонд.
Что касается пополнения экономики от войны в Иране, в апреле Кремль может получить до 9 миллиардов долларов от нефтяного налога. Так, показатель возрастет вдвое.