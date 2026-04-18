Что известно о пенсионной системе России?

О том, что происходит в бюджете Кремля, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

На конец 2025 года фонд пенсионного и социального страхования России имел дефицит в 16,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом показатель вырос в 3 раза и одновременно вдвое больше против любых предыдущих кризисных ситуаций.

Известно, что причиной является ограничение доходов от нефтяной отрасли.

Это уже не локальная проблема одного фонда, а симптом распада всей бюджетной конструкции, которую кремль десятилетиями строил на нефтяных поступлениях,

– отметили в разведке.

Так, власти сократили федеральное финансирование на 40%, с 71,18 миллиарда долларов до 41,39 миллиарда долларов. С тем, что Россия в целом недофинансирует пенсионеров некоторые деньги начали перебрасывать на другие "важные" сферы, поэтому система просто начала разрушаться.

Известно в частности, что страховые взносы работодатели не покрывают всего объема расходов фонда, а лишь 70%. Что же касается расходов пенсионного фонда – они составляли 228,61 миллиарда долларов. В то время, когда поступления в структуру были на уровне 161,26 миллиарда.

Чтобы покрыть дефицит деньги брали из резервов. Если в начале 2025 года там было 25,15 миллиардов долларов, то сейчас остается – 15,82 миллиарда. То есть пенсионный фонд России потратил более 60% своих запасов. Если ситуация будет продолжаться, очевидно, что фонд в результате не будет иметь, откуда брать хоть какие-то ресурсы.

Обратите внимание! Дефицит в фонде 2025 года стал переломным моментом. Так, показатель в 16,1 миллиарда долларов дефицита превышает показатель кризиса 2015 года в 7,06 миллиарда и кризиса 2023 года, когда на страховые выплаты России не хватало 7,7 миллиарда долларов.

Как отмечают в сообщении, страна имеет существенные проблемы с бюджетом. В регионах недостача денег составляет 19,49 миляьрда гривен. Общий финансовый дефицит государства на конец 2025 года достиг 107,83 миллиарда долларов.

В 2026 году Кремлю, по всем признакам, придется выбирать между пенсионерами, армией и регионами. И этот выбор не будет иметь безболезненного решения. Скрытый секвестр социальных выплат, задержки компенсаций и дальнейшее перекладывание бремени на регионы становятся логическим продолжением уже запущенных процессов,

– добавляют в украинской разведке.

Что известно о нехватке работников в России?

Как пишет российское РБК, Председатель Ценробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в Кремле не хватает рабочей силы.

Многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, ситуация, выходящая за пределы обычного, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе – это и по экспорту, и по импорту. Безработица – 2%,

– объяснила Набиуллина.

В частности руководительница главного банка страны рассказала, что инфляция 2025 года достигла 10%, следовательно это является "свидетельством перегрева экономики".

Известно, что Москва тратит на войну в Украине 68% всего бюджета страны. Фактически люди выживают на 30% государственных средств, когда 2/3 бюджета отправляют "на Украину".

