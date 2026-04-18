Что известно о разрешении на разработку месторождения?

О том, когда и как россияне получили право на разработку Запорожского месторождения марганца, пишет The Moscow Times.

Компания "Реале Инженеринг Инвест" уже начала работы на Велико-Токмакском месторождении. Сейчас там продолжаются работы по освоению.

Как сообщают источники издания, право на разработку компания получила в феврале 2026 года. А в апреле работы на объекте непосредственно стартовали.

В то же время известно, что 25,1% "Реале Инженеринг Инвест" контролирует "Ростех" – ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Обратите внимание! "Ростех" – это российская государственная корпорация. Компания работает с 2007 года и занимается разработкой, производством, экспортом промышленной продукции. Так, фактически украинское месторождение присвоила сама же Россия, однако сделала это через "других лиц".

Вблизи месторождения россияне начали строить горно-обогатительный комбинат на 3 тысячи рабочих мест.

Что известно о Велико-Токмакском месторождении марганца и украинских ресурсах?

Велико-Токмакское месторождение марганца входит в пятерку крупнейших в мире по объему ресурсов ископаемого. Добыча в год может составлять 1,7 миллиарда тонн.

Заметьте! Украина занимает 1 место в Европе и 2 место в мире по запасам марганцевых руд. Украинское производство было одним из самых мощных в мире. Так, в довоенное время объемы производства достигали 2 – 3 миллионов тонн. Однако в 2023 году по сравнению с 2021 добыча марганца сократилась на 47%. Это связано с войной и приближенным расположением к зоне боевых действий двух основных месторождений – Никопольского и Велико-Токмакского.

В то же время Россия рассчитывает на ежегодную добычу в 1,7 миллиона тонн. Скорее всего этим производством Кремль будет покрывать необходимость в 1,3 миллиона тонн ежегодно.

Известно, что мост ископаемого в руде превышает 25%. По оценкам экспертов, ресурса из месторождения должно хватить на 100 лет.

Как ранее сообщали в Укринформе, Украина имеет 20 тысяч месторождений, но в разработке только 3,5 тысячи.

Большинство (месторождений – 24 Канал) – еще с советских времен. Благодаря процессам приватизации эксплуатируют их, в основном, частные предприятия. А новые месторождения практически не разведываются. Острая проблема "спящих" лицензий, когда никакие работы на разведанных и перспективных участках не ведутся,

– объяснял Павел Загороднюк.

Глава ОО "Союз геологов Украины" отмечал, что в этом контексте было бы хорошо привлекать инвесторов, а "ресурсное" соглашение с США могло бы стать толчком к раскрытию полноценного промышленного потенциала страны.

