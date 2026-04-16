Соответствующее заявление на биржевом форуме сделала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что российская экономика впервые столкнулась с таким ограничением количества доступной рабочей силы.

Что в России происходит с кадрами?

Сообщается, что ранее главными вызовами для российской экономики были внешние факторы, в частности, санкции, колебания цен на сырье и валютные курсы.

Теперь к ним добавилась еще одна системная проблема – острая нехватка рабочей силы. Представители финансового сектора отмечают, что это уже стало новой реальностью, которую вынуждены учитывать и бизнес, и государство.

Формально ситуация выглядит противоречиво: уровень безработицы в России держится на отметке около 2 – 2,5%, что является исторически низким показателем. Однако именно это свидетельствует о структурном дефиците кадров. Так, в стране-агрессоре рынок труда почти исчерпан, компаниям сложно находить работников, растет конкуренция за персонал и расходы на зарплаты.

На фоне инфляции, которая ранее достигала около 10%, это формирует признаки так называемого "перегрева" экономики, когда спрос превышает производственные возможности. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, к 2030 году дефицит рабочей силы может превысить 3 миллиона человек.

Кстати, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в комментарии для 24 Канала заявил, что российские власти уже не могут скрывать реальное состояние экономики. Так, Владимир Путин признал, что за первые два месяца 2026 года ВВП России снизился на 1,8%. Наибольшее падение зафиксировано в обрабатывающей промышленности и строительном секторе.

Больше всего нехватка кадров ощущается в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и сфере услуг, а также среди рабочих специальностей.

Среди причин называют:

демографический спад;

миграцию;

изменение профессиональных ориентиров молодежи;

влияние войны и мобилизационных процессов.

В результате российский бизнес не может наращивать производство, растут расходы на персонал и усиливается инфляционное давление. Это вынуждает власти удерживать жесткую монетарную политику с высокими ставками, которые одновременно сдерживают инфляцию, но замедляют экономический рост.

