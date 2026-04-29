К теме Россия наращивает "теневой флот" несмотря на западные санкции, – Bloomberg

Что сказал Зеленский относительно новых санкций против России?

Владимир Зеленский отметил, что в первом санкционном списке – лица, работающие на вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожение их идентичности и сокрытие от семей и от Украины.

Среди этих санкционированных лиц функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты,

– подчеркнул президент.

Во втором санкционном списке – 23 судна, которые Москва использует для нефтяного экспорта.

"По части этого списка уже применены также санкции партнеров. Работаем, чтобы синхронизировать все наши санкционные режимы – санкции партнеров в Украине и санкции Украины в юрисдикциях партнеров", – отметил украинский лидер.

Зеленский также анонсировал еще один санкционный пакет – особого веса, который сейчас готовится и будет опубликован в ближайшее время.