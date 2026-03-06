Про це повідомила Національна поліція Україна.

Що кажуть у поліції про викрадення інкасаторів?

Відомості про цей інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та захоплення заручників.

Поліція офіційно звернулася до Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції.

Здійснюється координація дій для встановлення всіх обставин затримання українських інкасаторів.

Тривають слідчі дії,

– зазначили у поліції.

До слова, політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що найкраща реакція України на цю ситуацію – максимальна деескалація і знецінення заяв прем'єра Орбана, а не емоційні відповіді. Угорський прем'єр свідомо використовує антиукраїнські настрої для внутрішньополітичної боротьби і намагається показати опозиційного лідера Петера Мадяра іноземним агентом впливу. А затримання українських інкасаторів виглядає частиною цієї стратегії.