Якою буде погода у вересні, – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.

Якою буде погода у вересні 2025 року в Україні?

Метеорологиня зазначила, що вересень очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.

Цікаво, що раніше у вересні фіксували сильну спеку. Так, за даними Укргідрометцентру, абсолютний максимум температури повітря сягав навіть до +38,8 градуса. Втім, цього року такі високі показники не очікуються.

Така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним,

– наголосила Віра Балабух.

Також метеорологиня відповіла, як часто бувають заморозки в перший місяць осені й чи чекати їх цього року.

Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні,

– зазначила експертка.

Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, у вересні сягав -1 – -8,8 градуса. У Херсонській, Запорізькій і Чернівецькій областях подекуди 0 – +1, у Криму до +5,5 градуса.

До речі, Віра Балабух зауважила, що типовою рисою осені є тривалі затяжні дощі. Втім, сказати, якими вони будуть восени цього року, чи у вересні, – з такою завчасністю неможливо. Пояснила, що сучасні технології дозволяють отримати надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів максимом із завчасністю 5 діб.

Метеорологиня також відповіла, чи можливий сніг в Україні вже у вересні-жовтні.

Так, звичайно можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду,

– наголосила Віра Балабух.

Прогноз Укргідрометцентру