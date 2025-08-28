Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 29 – 31 серпня?

В останні дні літа в Україні буде переважно без опадів. Тільки вдень 31 серпня на крайньому Заході можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південний і південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

Уночі +11 – +18 градусів, але 29 серпня на Північному Сході та Сході лише +7 – +12. Удень вже буде +26 – +31 градусів, а на Півдні 30 – 31 серпня навіть до +34. На Заході у неділю +23 – +28.

До речі, у Карпатах температура повітря вночі сягатиме +4 – +11 градусів, удень +18 – +24.

Погода на 29 – 31 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Якою буде погода у вересні?