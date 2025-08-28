Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Сентябрь начнется с аномальной жары: в каких областях будет +35 градусов

Какой будет погода 29 – 31 августа?

В последние дни лета в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем 31 августа на крайнем Западе возможны кратковременные дожди, кое-где грозы. Ветер южный и юго-восточный, 5 – 12 метров на секунду.

Ночью +11 – +18 градусов, но 29 августа на Северо-Востоке и Востоке лишь +7 – +12. Днем уже будет +26 – +31 градусов, а на Юге 30 – 31 августа даже до +34. На Западе в воскресенье +23 – +28.

Кстати, в Карпатах температура воздуха ночью будет достигать +4 – +11 градусов, днем +18 – +24.

Погода на 29 – 31 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра

Какой будет погода в сентябре?