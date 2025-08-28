Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.
Какой будет погода 1 сентября?
Первый день осени в части областей Украины может быть дождливым. Так, по предварительному прогнозу на картах осадки ожидаются на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Буковине и Одесской области.
Заметим, что в западных и северных областях ночью +16 – +18, а днем +24 – +28. Между тем на остальной территории Украины преимущественно ночью +17 – +19, днем +29 – +32.
В нескольких областях даже возможна жара до +33 – +35 градусов. Такая высокая температура 1 сентября ожидается в Херсонской и Запорожской. Ночью там +20 – +22 градуса.
Погода на 1 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра
Какую самую высокую температуру фиксировали в сентябре?
По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре 2025 года в Украине предполагается в пределах +13 – +18 градусов, в Карпатах +11 – +12, что близко к норме.
Интересно, что абсолютный максимум температуры за всю историю метеонаблюдений составлял +30,7 – +38,8 градуса, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами +24,3 – +36 градусов.