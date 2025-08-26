Об этом рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Смотрите также Дожди местами и тепло до 28 градусов: прогноз погоды на 27 августа

Какой будет погода 1 сентября?

По предварительному прогнозу, 1 сентября в северных, центральных и западных областях ожидаются дожди. Также местами будут грозы. На остальной территории Украины – без осадков.

Интересно, что сначала этой недели дневные максимумы повысятся. Однако 31 августа – 1 сентября снова ожидается снижение температуры до +20 – +26 градусов. Похолодание начнется с западных областей.

Потому что там будет поступать циклон, который будет обусловливать эти дожди. Поэтому вместе с этим и снижение температуры,

– объяснил Иван Семилит.

Какой будет погода в сентябре 2025 года?