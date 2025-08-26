Об этом рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Какой будет погода 1 сентября?
По предварительному прогнозу, 1 сентября в северных, центральных и западных областях ожидаются дожди. Также местами будут грозы. На остальной территории Украины – без осадков.
Интересно, что сначала этой недели дневные максимумы повысятся. Однако 31 августа – 1 сентября снова ожидается снижение температуры до +20 – +26 градусов. Похолодание начнется с западных областей.
Потому что там будет поступать циклон, который будет обусловливать эти дожди. Поэтому вместе с этим и снижение температуры,
– объяснил Иван Семилит.
Какой будет погода в сентябре 2025 года?
Заметим, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз на сентябрь. Ожидается, что средняя месячная температура будет в пределах +13 – +18 градусов, в Карпатах +11 – +13. Синоптики отметили, что это близко к норме.
Ожидаемое месячное количество осадков в сентябре составляет 37 – 76 миллиметров, в Карпатах 74 – 106 миллиметров, что в пределах нормы. В частности, составляет 80 – 120% от нее.