Про це розповів синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Якою буде погода 1 вересня?
За попереднім прогнозом, 1 вересня у північних, центральних і західних областях очікуються дощі. Також подекуди будуть грози. На решті території України – без опадів.
Цікаво, що спочатку цього тижня денні максимуми підвищаться. Однак 31 серпня – 1 вересня знову очікується зниження температури до +20 – +26 градусів. Похолодання почнеться з західних областей.
Бо там буде надходити циклон, який буде зумовлювати ці дощі. Тому разом з цим і зниження температури,
– пояснив Іван Семиліт.
Якою буде погода у вересні 2025 року?
Зауважимо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив прогноз на вересень. Очікується, що середня місячна температура буде в межах +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +13. Синоптики зазначили, що це близько до норми.
Очікувана місячна кількість опадів у вересні складає 37 – 76 міліметрів, у Карпатах 74 – 106 міліметрів, що в межах норми. Зокрема, становить 80 – 120% від неї.