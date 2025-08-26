Чи буде теплим вересень – якої погоди чекати в перший місяць осені – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода у вересні 2025 року?

За прогнозом синоптиків, у вересні 2025 року середня місячна температура в Україні очікується в межах +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +12. Це близько до норми.

Щодо місячної кількості опадів, – передбачається 37 – 76 міліметрів, у Карпатах 74 – 106 міліметрів. Це в межах норми, зокрема, становить 80 – 120% від неї.

До слова, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, у вересні становить 30,7 – +38,8 градуса. Однак у гірських районах (крім Чернівецької області) подекуди +24,3 – +36 градусів.

Абсолютний мінімум -1 – -8,8 градуса морозу. У Херсонській, Запорізькій і Чернівецькій областях подекуди 0 – +1 градус, у Криму до +5,5 градуса.