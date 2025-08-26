Температурні показники дещо зростуть, у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Київ накриє 30-градусна спека: синоптики назвали точну дату потепління

Якою буде погода 27 серпня?

За даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі очікуються лише у Чернігівській та Сумській областях. Синоптики пишуть, що вітер рухатиметься у південно-західному та західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, температура вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, вдень очікується від 19 до 24 градусів тепла. На півдні вночі буде від 10 до 15 градусів тепла, а вдень прогнозують від 23 до 28 градусів тепла.

Погода у Києві

За словами синоптиків, температура по області вночі буде від 7 до 12 градусів тепла, вдень коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. У столиці очікується вночі від 10 до 12 градусів тепла, вдень буде від 21 до 23 градусів тепла.

Опадів на території регіону не прогнозують. Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +21 – +23;
  • Ужгород +22 – +24;
  • Львів +21 – +23;
  • Івано-Франківськ +22 – +24;
  • Тернопіль +21 – +23;
  • Чернівці +22 – +24;
  • Хмельницький +22 – +24;
  • Луцьк +20 – +22;
  • Рівне +20 – +22;
  • Житомир +20 – +22;
  • Вінниця +22 – +24;
  • Одеса +25 – +27;
  • Миколаїв +25 – +27;
  • Херсон +25 – +27;
  • Сімферополь +25 – +27;
  • Кропивницький +25 – +27;
  • Черкаси +23 – +25;
  • Чернігів +19 – +21;
  • Суми +18 – +20;
  • Полтава +22 – +24;
  • Дніпро +23 – +25;
  • Запоріжжя +25 – +27;
  • Донецьк +23 – +25;
  • Луганськ +21 – +23;
  • Харків +22 – +24.

Погода на 27 серпня 2025 року
Погода на 27 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?

  • Прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича свідчить про те, що на вихідних різко прийшло похолодання. Подекуди температура вночі ледь перевищувала 0 градусів, а в горах навіть йшов сніг. Втім, згодом знову відчутно пригріє.

  • Раніше повідомляли, що вже у другій половині тижня, а також у вихідні знову почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. Найвища температура традиційно очікується на Півдні й Закарпатті.

  • Крім того, за прогнозом синоптиків, вже у вересні 2025 року середня місячна температура в Україні очікується в межах +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +12. Це, за даними Укргідрометцентру, близько до норми.