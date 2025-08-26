Температурні показники дещо зростуть, у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Київ накриє 30-градусна спека: синоптики назвали точну дату потепління

Якою буде погода 27 серпня?

За даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі очікуються лише у Чернігівській та Сумській областях. Синоптики пишуть, що вітер рухатиметься у південно-західному та західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, температура вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, вдень очікується від 19 до 24 градусів тепла. На півдні вночі буде від 10 до 15 градусів тепла, а вдень прогнозують від 23 до 28 градусів тепла.

Погода у Києві

За словами синоптиків, температура по області вночі буде від 7 до 12 градусів тепла, вдень коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. У столиці очікується вночі від 10 до 12 градусів тепла, вдень буде від 21 до 23 градусів тепла.

Опадів на території регіону не прогнозують. Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +21 – +23;

Ужгород +22 – +24;

Львів +21 – +23;

Івано-Франківськ +22 – +24;

Тернопіль +21 – +23;

Чернівці +22 – +24;

Хмельницький +22 – +24;

Луцьк +20 – +22;

Рівне +20 – +22;

Житомир +20 – +22;

Вінниця +22 – +24;

Одеса +25 – +27;

Миколаїв +25 – +27;

Херсон +25 – +27;

Сімферополь +25 – +27;

Кропивницький +25 – +27;

Черкаси +23 – +25;

Чернігів +19 – +21;

Суми +18 – +20;

Полтава +22 – +24;

Дніпро +23 – +25;

Запоріжжя +25 – +27;

Донецьк +23 – +25;

Луганськ +21 – +23;

Харків +22 – +24.



Погода на 27 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?