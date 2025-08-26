Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода цього тижня?
Так, 26 – 30 серпня на Київщині та в місті Києві синоптики прогнозують різноманітну погоду.
26 серпня через атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу, вранці та вдень у Києві очікують короткочасний дощ. Після цього на столицю надійде ще одна порція холодного повітря.
Надалі тиск зростатиме і формуватиметься поле підвищеного тиску, що забезпечить більше прояснень та відсутність опадів до суботи включно,
– попередили в Укргідрометцентрі.
27 – 28 серпня ночі ще залишатимуться прохолодними, проте вдень температура поступово зростатиме. Найтепліше буде у суботу, 30 серпня – тоді очікують до +30 градусів.
Якою буде погода цього тижня / фото Укргідрометцентру
Синоптики підсумували: друга половина останнього тижня літа ще порадує киян погожою погодою.
Чого чекати від погоди далі?
В останній день літа – 31 серпня, вночі буде +15…+20 градусів, вдень у західних і північних областях +26…+31 градусів. На решті території України очікується сильна спека +32…+37 градусів.
За прогнозом синоптиків, у вересні 2025 року середня місячна температура в Україні очікується в межах +13…+18 градусів, у Карпатах +11…+12. Це близько до норми.
Ймовірно, цього року вересень буде прохолоднішим, ніж минулого. У той час, коли на Лівобережжі пануватиме літня погода, на заході вже пануватиме справжня осінь.