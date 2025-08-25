Якої ж погоди чекати в останній тиждень серпня, – чи будуть уже заморозки та сніг не лише в Карпатах, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Чи буде сильне похолодання з заморозками та снігом цього тижня?

Кібальчич зазначив, що в перші дні робочого тижня в Україні буде переважно нестійка погода зо коливаннями атмосферного тиску й досить низькою температурою.

Втім, вже у другій половині тижня, а також у вихідні знову почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. Найвища температура традиційно очікується на Півдні й Закарпатті.

У понеділок, 25 серпня, вночі в центральних і східних областях помірні дощі, подекуди грози. Удень також можливі короткочасні дощі в Поліссі й на крайній півночі. У решті регіонів істотні опади не очікуються. Уночі +7 – +12, удень +18 – +23 градуси. Тільки на Півдні +23 – +28.

У вівторок, 26 серпня, на Заході й Півночі короткочасні дощі, удень подекуди з грозою та шквалами, 15 – 20 метрів на секунду. У решті регіонів без істотних опадів. Вночі +7 – +13, удень +16 – +22. Лише на Півдні та у Приазов'ї вночі +11 – +16 градусів, удень +22 – +27.

У середу, 27 серпня, на Півночі й Північному Заході пройдуть дощі, подекуди з грозою. На решті території істотні опади не очікуються. Уночі +9 – +15, удень +20 – +26, у південних і центральних областях уже +27 – +32 градуси.

У четвер, 28 серпня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Уночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Уночі +7 – +13 градусів, удень +22 – +27. На Півдні й Закарпатті вночі +12 – +17 градусів, удень +26 – +31.

У п'ятницю, 29 серпня, вплив антициклону продовжиться, тож опади не очікуються. Уночі вже +12 – +18 градусів, удень +27 – +32, а на Заході подекуди навіть сильна спека +33 – +35 градусів.

У суботу, 30 серпня, в Україні, ймовірно, буде малохмарна та спекотна погода, без опадів.Тільки ввечері на крайньому Заході можливі короткочасні дощі та грози. Вночі +14 – +19, удень +30 – +35 градусів.

У неділю, 31 серпня, період сухої та спекотної погоди продовжиться в більшості регіонів України. Тільки вдень на Заході, також подекуди на Півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вночі +15 – +20 градусів, удень на Заході та Півночі +21 – +31, на решті території +32 – +37 градусів.

Тож сильне похолодання аж до заморозків та снігу в останні дні серпня не очікується. Навіть навпаки, – знову пригріє.

Нагадаємо, що абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень в Україні, становив у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди 0 – -2 градуси.