Какой же погоды ждать в последнюю неделю августа, – будут ли уже заморозки и снег не только в Карпатах, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Обратите внимание "Редкое явление": что говорят синоптики о первом снеге в августе в Украине

Будет ли сильное похолодание с заморозками и снегом на этой неделе?

Кибальчич отметил, что в первые дни рабочей недели в Украине будет преимущественно неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и достаточно низкой температурой.

Впрочем, уже во второй половине недели, а также в выходные снова начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самая высокая температура традиционно ожидается на Юге и Закарпатье.

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях умеренные дожди, местами грозы. Днем также возможны кратковременные дожди в Полесье и на крайнем севере. В остальных регионах существенные осадки не ожидаются. Ночью +7 – +12, днем +18 – +23 градуса. Только на Юге +23 – +28.

Во вторник, 26 августа, на Западе и Севере кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15 – 20 метров в секунду. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью +7 – +13, днем +16 – +22. Только на Юге и в Приазовье ночью +11 – +16 градусов, днем +22 – +27.

В среду, 27 августа, на Севере и Северо-Западе пройдут дожди, местами с грозой. На остальной территории существенные осадки не ожидаются. Ночью +9 – +15, днем +20 – +26, в южных и центральных областях уже +27 – +32 градуса.

В четверг, 28 августа, под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью +7 – +13 градусов, днем +22 – +27. На Юге и Закарпатье ночью +12 – +17 градусов, днем +26 – +31.

В пятницу, 29 августа, влияние антициклона продолжится, поэтому осадки не ожидаются. Ночью уже +12 – +18 градусов, днем +27 – +32, а на Западе местами даже сильная жара +33 – +35 градусов.

В субботу, 30 августа, в Украине, вероятно, будет малооблачная и жаркая погода, без осадков.Только вечером на крайнем Западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью +14 – +19, днем +30 – +35 градусов.

В воскресенье, 31 августа, период сухой и жаркой погоды продолжится в большинстве регионов Украины. Только днем на Западе, также местами на Севере возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью +15 – +20 градусов, днем на Западе и Севере +21 – +31, на остальной территории +32 – +37 градусов.

Поэтому сильное похолодание вплоть до заморозков и снега в последние дни августа не ожидается. Даже наоборот, – снова пригреет.