Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Будут ли заморозки и снег в Украине в последнюю неделю лета: прогноз погоды
Какой будет погода на этой неделе?
Так, 26 – 30 августа на Киевщине и в городе Киеве синоптики прогнозируют разнообразную погоду.
26 августа из-за атмосферного фронта, который будет перемещаться с северо-запада, утром и днем в Киеве ожидают кратковременный дождь. После этого на столицу поступит еще одна порция холодного воздуха.
В дальнейшем давление будет расти и будет формироваться поле повышенного давления, что обеспечит больше прояснений и отсутствие осадков до субботы включительно,
– предупредили в Укргидрометцентре.
27 – 28 августа ночи еще будут оставаться прохладными, однако днем температура постепенно будет расти. Теплее всего будет в субботу, 30 августа – тогда ожидают до +30 градусов.
Какой будет погода на этой неделе / фото Укргидрометцентра
Синоптики подытожили: вторая половина последней недели лета еще порадует киевлян погодой.
Чего ждать от погоды дальше?
В последний день лета – 31 августа, ночью будет +15...+20 градусов, днем в западных и северных областях +26...+31 градусов. На остальной территории Украины ожидается сильная жара +32...+37 градусов.
По прогнозу синоптиков, в сентябре 2025 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +13...+18 градусов, в Карпатах +11...+12. Это близко к норме.
Вероятно, этом году сентябрь будет прохладнее, чем в прошлом. В то время, когда на Левобережье будет царить летняя погода, на западе уже будет царить настоящая осень.