Когда будет потепление?

В начале недели в Украине будет удерживаться прохладная и неустойчивая погода. Будут колебания атмосферного давления и достаточно низкая температура. Впрочем, потепление еще будет.

По прогнозу Кибальчича, во второй половине недели начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Теплее всего традиционно будет на Юге и Закарпатье.

Во вторник, 26 августа, ночью +7 – +13 градусов, днем +16 – +22. На Юге и Приазовье ночью +11 – +16, днем +22 – +27.

В среду, 27 августа, ночью уже будет +9 – +15 градусов, днем +20 – +26, а в южных и центральных регионах даже +27 – +32 градуса.

В четверг, 28 августа, ночью +7 – +13, днем +22 – +27. На Юге и Закарпатье ночью +12 – +17, днем +26 – +31.

В пятницу, 29 августа, уже ощутимо теплее, в частности, ночью даже +12 – +18 градусов, днем +27 – +32, а на Западе даже +33 – +35 градусов.

В субботу, 30 августа, ночью +14 – +19 градусов, днем +30 – +35.

В воскресенье, 31 августа, ночью +15 – +20 градусов, днем в западных и северных областях +26 – +31 градусов. На остальной территории Украины ожидается сильная жара +32 – +37 градусов.