Температурные показатели несколько возрастут, по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Киев накроет 30-градусная жара: синоптики назвали точную дату потепления

Какой будет погода 27 августа?

По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди ожидаются только в Черниговской и Сумской областях. Синоптики пишут, что ветер будет двигаться в юго-западном и западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Согласно обнародованному прогнозу, температура ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла. На юге ночью будет от 10 до 15 градусов тепла, а днем прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла.

Погода в Киеве

По словам синоптиков, температура по области ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, днем будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В столице ожидается ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем будет от 21 до 23 градусов тепла.

Осадков на территории региона не прогнозируют. Ветер в основном будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +21 – +23;

Ужгород +22 – +24;

Львов +21 – +23;

Ивано-Франковск +22 – +24;

Тернополь +21 – +23;

Черновцы +22 – +24;

Хмельницкий +22 – +24;

Луцк +20 – +22;

Ровно +20 – +22;

Житомир +20 – +22;

Винница +22 – +24;

Одесса +25 – +27;

Николаев +25 – +27;

Херсон +25 – +27;

Симферополь +25 – +27;

Кропивницкий +25 – +27;

Черкассы +23 – +25;

Чернигов +19 – +21;

Сумы +18 – +20;

Полтава +22 – +24;

Днепр +23 – +25;

Запорожье +25 – +27;

Донецк +23 – +25;

Луганск +21 – +23;

Харьков +22 – +24.



Погода на 27 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?