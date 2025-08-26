Температурные показатели несколько возрастут, по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 27 августа?
По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди ожидаются только в Черниговской и Сумской областях. Синоптики пишут, что ветер будет двигаться в юго-западном и западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Согласно обнародованному прогнозу, температура ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла. На юге ночью будет от 10 до 15 градусов тепла, а днем прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла.
Погода в Киеве
По словам синоптиков, температура по области ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, днем будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В столице ожидается ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем будет от 21 до 23 градусов тепла.
Осадков на территории региона не прогнозируют. Ветер в основном будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +21 – +23;
- Ужгород +22 – +24;
- Львов +21 – +23;
- Ивано-Франковск +22 – +24;
- Тернополь +21 – +23;
- Черновцы +22 – +24;
- Хмельницкий +22 – +24;
- Луцк +20 – +22;
- Ровно +20 – +22;
- Житомир +20 – +22;
- Винница +22 – +24;
- Одесса +25 – +27;
- Николаев +25 – +27;
- Херсон +25 – +27;
- Симферополь +25 – +27;
- Кропивницкий +25 – +27;
- Черкассы +23 – +25;
- Чернигов +19 – +21;
- Сумы +18 – +20;
- Полтава +22 – +24;
- Днепр +23 – +25;
- Запорожье +25 – +27;
- Донецк +23 – +25;
- Луганск +21 – +23;
- Харьков +22 – +24.
Погода на 27 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Прогноз метеоролога Игоря Кибальчича свидетельствует о том, что на выходных резко пришло похолодание. Кое-где температура ночью едва превышала 0 градусов, а в горах даже шел снег. Впрочем, впоследствии снова ощутимо пригреет.
Ранее сообщали, что уже во второй половине недели, а также в выходные снова начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самая высокая температура традиционно ожидается на Юге и Закарпатье.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, уже в сентябре 2025 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +13 – +18 градусов, в Карпатах +11 – +12. Это, по данным Укргидрометцентра, близко к норме.