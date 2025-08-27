Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
Когда будет сильная жара в Украине?
Метеоролог писал, что уже во второй половине недели и на выходных в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самые высокие температурные показатели ожидаются в южной части и на Закарпатье.
Кстати, по прогнозу Кибальчича, самым жарким днем недели станет воскресенье – последний день лета. Так, 31 августа ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем на Западе и Севере +26 – +31, на остальной территории даже +32 – +37 градусов.
Что известно о первом снеге в Украине?
Заметим, что резкое похолодание пришло в Украину на прошлой неделе. Синоптики предупреждали об ощутимом снижении температуры.
Неожиданно на День Независимости пошел первый снег. Однако пока только в высокогорье Карпат.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики объяснили, какая причина такого редкого явления в конце лета.