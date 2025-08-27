Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда будет сильная жара в Украине?

Метеоролог писал, что уже во второй половине недели и на выходных в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Самые высокие температурные показатели ожидаются в южной части и на Закарпатье.

Кстати, по прогнозу Кибальчича, самым жарким днем недели станет воскресенье – последний день лета. Так, 31 августа ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем на Западе и Севере +26 – +31, на остальной территории даже +32 – +37 градусов.

