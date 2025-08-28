Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

Якою буде погода 1 вересня?

Перший день осені в частині областей України може бути дощовим. Так, за попереднім прогнозом на картах опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.

Зауважимо, що в західних і північних областях уночі +16 – +18, а вдень +24 – +28. Тим часом на решті території України переважно вночі +17 – +19, удень +29 – +32.

У кількох областях навіть можлива спека до +33 – +35 градусів. Така висока температура 1 вересня очікується у Херсонській і Запорізькій. Уночі там +20 – +22 градуси.

Погода на 1 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

