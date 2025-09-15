Теплее всего будет в южный и юго-восточных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какой будет погода на этой неделе?
У понедельник, 15 сентября, в западных областях ожидается неустойчивая и пасмурная погода с кратковременными дождями, местами грозами. На остальной территории страны предполагается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +23...+28, в западных областях +16...+21.
У вторник, 16 сентября, в большинстве областей будет сухо. Лишь местами на Западе пройдут небольшие дожди, днем местами с грозой и мелким градом. Ночью и утром на Правобережье возможен туман. Температура днем будет достигать +23...+28; в западных областях из-за облачного неба не выше +19...+24.
У среду, 17 сентября, на Западеходе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области. Кое-где дожди могут быть значительными, а также сопровождаться грозой. Днем воздух прогреется до +23...+28; в западных, а также Киевской и Черниговской областях до +18...+23.
У четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому стоит ждать неустойчивую и дождливую погода в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах. На юге дожди будут сопровождаться грозой, местами пройдут сильные ливни, а на акватории моря не исключено образование водяных смерчей преимущественно в районе Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Температура днем будет +18...+23.
У пятницу, 19 сентября, погода стабилизируется. По всей Украине осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +22...+27.
У субботу, 20 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-восточных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза и шквал. Температура воздуха днем будет достигать +22...+27, в центральных и южных областях местами до +29.
У воскресенье, 21 сентября, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. На Правобережье ночью и утром возможен туман. Температура в среднем будет +21...+26.
Какой будет погода в 2025 году?
Метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Бабье лето возможно, но трудно сказать, когда оно наступит.
Снег в сентябре – октябре вероятен и не является чем-то аномальным. Это довольно типичное явление, особенно на высокогорье Карпат.
Эксперт отметила, что 2025 год оказался чуть менее жарким, чем прошлый. Однако он все равно может стать вторым или третьим самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений,