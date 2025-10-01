Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Що обіцяє прогноз погоди в Україні 2 жовтня?

Вночі в Україні, крім крайнього півдня, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +1...+6 градусів тепла. В Укргідрометцентрі звернули увагу, що у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, на Прикарпатті та в повітрі 0...-3, в денні години +5...+10, на Закарпатті до +13.

На півдні та сході вночі буде +4...+9, вдень +12...+17 градусів. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень від +3 до -2.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 2 жовтня?

Тут буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі 1...+6, вдень +5...+10; у Києві вночі близько +5, вдень +7...+9 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +7...+9

Ужгород +10...+12

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +6...+8

Вінниця +7...+9

Одеса +12...+14

Миколаїв +12...+14

Херсон +13...+15

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +9...+11

Черкаси +8...+10

Чернігів +7...+9

Суми +9...+11

Полтава +9...+11

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +16...+18

Луганськ +15...+17

Харків +14...+16



Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр

