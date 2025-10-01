Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Що обіцяє прогноз погоди в Україні 2 жовтня?
Вночі в Україні, крім крайнього півдня, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі +1...+6 градусів тепла. В Укргідрометцентрі звернули увагу, що у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, на Прикарпатті та в повітрі 0...-3, в денні години +5...+10, на Закарпатті до +13.
На півдні та сході вночі буде +4...+9, вдень +12...+17 градусів. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень від +3 до -2.
Якою буде погода в Києві та на Київщині 2 жовтня?
Тут буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі 1...+6, вдень +5...+10; у Києві вночі близько +5, вдень +7...+9 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +7...+9
- Ужгород +10...+12
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +6...+8
- Вінниця +7...+9
- Одеса +12...+14
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +7...+9
- Суми +9...+11
- Полтава +9...+11
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +15...+17
- Харків +14...+16
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр
Як синоптики пояснюють потоп в Одесі?
30 вересня місто накрила злива, яка затопила не тільки вулиці, але й будинки, магазини, медустанови. Рятувальники витягали людей із заблокованих автобусів, деякі траспортні засоби провалилися під землю.
На жаль, загинуло 9 людей, у тому числі родина переселенців. Хвиля прийшла настільки швидко, що люди не мали змоги вибратися з цокольного поверху, де жили. Долі однієї людини досі не відома.
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська дала коментар 24 Каналу. Вона розповіла, що синоптики протягом дня змінювали прогноз для Одеси зі значного до надзвичайного дощу. Зрештою, випало стільки опадів, що вийшов майже надзвичайний їх рівень.
Та настільки сильну негоду передбачити не змогли. Сильні дощі над Одесою сталися через утворення локального хвильового циклону саме над узбережжям. Останнім часом на узбережжі Чорного моря є тенденція до екстремальних опадів – чи не тропічних дощів, що раніше не було притаманно Україні.