Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Подекуди вдарять денні морози, місцями – сильні шквали: якою буде погода на вихідних

Якою буде погода 7 грудня?

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 7 грудня вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південній та південно-східній частинах країни місцями будуть шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. На півдні та Закарпатті показники відрізнятимуться.

У нічний час там температура повітря становитиме в діапазоні від 1 до 6 градусів тепла. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +1...+3;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +8...+10;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси +3...+5;
  • Чернігів +3...+5;
  • Суми +3...+5;
  • Полтава +3...+5;
  • Дніпро +3...+5;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +2...+4;
  • Луганськ +1...+3;
  • Харків +3...+5.

Погода на 7 грудня 2025 року
Прогноз погоди в Україні на 7 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?

  • Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що найближчими днями можливий лише інтенсивніший вітер з південного сходу та сходу. Через це, ймовірно, зменшиться ймовірність туманів.

  • Попри це, за її словами, загалом на початку грудня температура повітря також буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.