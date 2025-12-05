Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Зниження денних температур та нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня

Якою буде погода на вихідних?

Субота, 6 грудня

У західних областях погода буде хмарною та без опадів, лише можливий туман. Температура повітря вночі буде -1...+4 градусів, у денний час вона становитиме +2...+7 градусів, на Закарпатті очікується +8...+10 градусів.

У північних областях погода також буде сухою та без опадів. У нічні години стовпчики термометрів покажуть 3...+2 градусів, у денний час температура повітря коливатиметься в межах -1...+4 градусів.

У центральних областях теж очікується суха погода без опадів. Протягом ночі температура повітря становитиме в діапазоні -2…+3 градусів. У денний час вона коливатиметься у межах +1…+6 градусів.

У південних областях та у Криму буде сухо та без опадів, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі буде +1...+6 градусів, вдень – +4...+9 градусів. У Криму очікується +9...+11 градусів місцями.

У східних областях погода буде мінливо хмарною та також без опадів. Температура повітря у нічні години становитиме -3…+2 градусів, у денний час стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів.

Неділя, 7 грудня

У західних регіонах погода буде хмарною, можливі тумани, але опадів не буде. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -1…+4 градусів, у денні години вона становитиме в діапазоні +2…+7 градусів.

У північних регіонах також очікується погода без дощів. Протягом ночі температура повітря буде в межах -3...+2 градусів. Вдень також можливі морози, згідно з прогнозом, у цій частині очікується -1...+4 градусів.

У центральних регіонах погода також буде сухою. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -2...+3 градусів. Протягом дня для цих областей синоптик прогнозує +2...+7 градусів.

У південних регіонах та Криму досі вируватиме вітер, подекуди можливі шквали до 22 метрів за секунду. У нічний час температура повітря буде +1...+6 градусів, протягом дня вона становитиме +3...+8 градусів.

У східних областях також очікується відсутність опадів. Температура повітря уночі знову дещо знизиться і становитиме в межах -2…+3 градусів. У денні години вона коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

Що прогнозували синоптики раніше?