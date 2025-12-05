Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какой будет погода на выходных?
Суббота, 6 декабря
В западных областях погода будет облачной и без осадков, только возможен туман. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, в дневное время она составит +2...+7 градусов, на Закарпатье ожидается +8...+10 градусов.
В северных областях погода также будет сухой и без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 3...+2 градусов, в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов.
В центральных областях тоже ожидается сухая погода без осадков. В течение ночи температура воздуха составит в диапазоне -2...+3 градусов. В дневное время она будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.
В южных областях и в Крыму будет сухо и без осадков, возможны шквалы до 20 метров в секунду. Температура ночью будет +1...+6 градусов, днем – +4...+9 градусов. В Крыму ожидается +9...+11 градусов местами.
В восточных областях погода будет переменно облачной и также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит -3...+2 градусов, в дневное время столбики термометров покажут +1...+6 градусов.
Воскресенье, 7 декабря
В западных регионах погода будет облачной, возможны туманы, но осадков не будет. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, в дневные часы она составит в диапазоне +2...+7 градусов.
В северных регионах также ожидается погода без дождей. В течение ночи температура воздуха будет в пределах -3...+2 градусов. Днем также возможны морозы, согласно прогнозу, в этой части ожидается -1...+4 градусов.
В центральных регионах погода также будет сухой. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -2...+3 градусов. В течение дня для этих областей синоптик прогнозирует +2...+7 градусов.
В южных регионах и Крыму до сих пор будет бушевать ветер, местами возможны шквалы до 22 метров в секунду. В ночное время температура воздуха будет +1...+6 градусов, в течение дня она составит +3...+8 градусов.
В восточных областях также ожидается отсутствие осадков. Температура воздуха ночью снова несколько снизится и составит в пределах -2...+3 градусов. В дневные часы она будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.
Что прогнозировали синоптики ранее?
Погода в Украине в течение ближайших нескольких суток не претерпит значительных изменений. Для некоторых регионов синоптики прогнозировали ночные морозы. Также были предупреждения о возможных сильных порывах ветра.
В целом погода в течение первой декады месяца, то есть с 1 по 10 декабря, будет облачной и будет сопровождаться туманами. Температура воздуха в основном будет плюсовой, сильных морозов не будет.