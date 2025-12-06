Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 7 декабря?

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 7 декабря ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В южной и юго-восточной частях страны местами будут шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. На юге и Закарпатье показатели будут отличаться.

В ночное время там температура воздуха составит в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +1...+3;

Ужгород +8...+10;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3....+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3....+5;

Житомир +3....+5;

Винница +3....+5;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3....+5;

Сумы +3...+5;

Полтава +3....+5;

Днепр +3....+5;

Запорожье +6...+8;

Донецк +2...+4;

Луганск +1...+3;

Харьков +3...+5.



Прогноз погоды в Украине на 7 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшее время?