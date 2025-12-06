Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 7 декабря?
Укргидрометцентр сообщает, что в течение 7 декабря ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В южной и юго-восточной частях страны местами будут шквалы от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. На юге и Закарпатье показатели будут отличаться.
В ночное время там температура воздуха составит в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3....+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3....+5;
- Житомир +3....+5;
- Винница +3....+5;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов +3....+5;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +3....+5;
- Днепр +3....+5;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +2...+4;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +3...+5.
Прогноз погоды в Украине на 7 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в ближайшее время?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни возможен только более интенсивный ветер с юго-востока и востока. Из-за этого, вероятно, уменьшится вероятность туманов.
Несмотря на это, по ее словам, в целом в начале декабря температура воздуха также будет в основном теплой. Кое-где возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут опускаться ниже нуля.