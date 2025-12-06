Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что у нас как раз вскоре будет происходить усиление антициклона с востока, из-за чего возникнет интенсивный перепад давления, и соответственно – интенсивные воздушные потоки.

А когда есть более интенсивный ветер, то становится меньше вероятность образования тумана. И благодаря возможности прояснений в конце недели будет меньше туманов,

– добавила она.

В общем каких-то ощутимых кардинальных изменений погоды в Украине, по словам синоптика не ожидается, особых отличий не будет.

Что ожидать от погоды в декабре?