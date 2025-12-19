Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасского областного Гидрометцентра Виталия Постриганя.

Смотрите также В Украине объявили опасность из-за ухудшения погоды: какие 5 областей не затронет непогода

Где и когда придет похолодание?

В начале новой рабочей недели над Скандинавией и Норвежским морем сформируется антициклон, наполненный холодным воздухом. Он станет барьером для атлантических циклонов и заблокирует поступление теплых воздушных масс.

По словам синоптика, несмотря на это, пока существенных погодных изменений не произойдет. Согласно обнародованной информации, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В дальнейшем нас ждет резкий "провал" в арктический холод. На установление устойчивого снежного покрова не рассчитываем, только кое-где будет пролетать снег,

– говорится в сообщении.

Также он добавил, что эта неделя будет самой темной в году. 21 декабря в 17:03 по киевскому времени наступит зимнее солнцестояние, ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной, а день 21 декабря будет самым коротким и продлится около 8 часов.

Какой будет погода в ближайшее время?