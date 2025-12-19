Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли аварийные отключения из-за погоды: в Госэнергонадзоре дали ответ

Где будет туман 19 декабря?

Как сообщили синоптики, на Левобережье Украины и части Севера и Запада в пятницу, 19 декабря, ожидается туман видимостью 200 – 500 метров. Из-за непогоды в нескольких регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.

Туман прогнозируют в :

  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • части Житомирской области;
  • части Хмельницкой области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Закарпатской области;
  • частях Черниговской и Полтавской областей;
  • Днепропетровской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • в Крыму.

В то же время в Киеве и области, в Винницкой, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях будет полностью сухая погода без тумана и осадков.

Советы по безопасности во время тумана

Во время движения по дороге с плохой видимостью водителей призывают ехать с меньшей скоростью и включить ближний свет или противотуманные фары. К тому же стоит держать большую дистанцию с другими авто – тормозной путь может быть длиннее, а другие авто появляются внезапно.

На дороге стоит избегать резких маневров, ведь плавные движения рулем и торможения уменьшают риск аварии. Пешеходам стоит носить светоотражающие элементы, что значительно повышает их заметность для руководителей.

Изменится ли погода в ближайшее время?