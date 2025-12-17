Будут ли аварийные отключения из-за погоды?

Однако аварийных отключений из-за погоды в большинстве регионов Украины этой зимой не будет, поскольку к таким перекосам энергосистема готова. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире "Мы – Украина", передает 24 Канал.

По его словам, сегодня погода не является какой-то уникальной. Примерно такой же она уже была зимой 2023-го и 2024 годов. При этом ситуацию с погодой постоянно мониторят и готовятся к возможным ее капризам.

Аварийные отключения из-за погоды могут наступить исключительно, если у нас будут какие-то обесточивания на распределительных сетях у операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация,

– подчеркнул Замулко.

Другая ситуация – вражеские обстрелы. Тогда действительно возникает необходимость аварийных отключений для восстановления системы, но спрогнозировать их невозможно.

Стоит знать! Замулко добавил, что сейчас увеличение объемов потребления электроэнергии в Украине фактически не критичны.

Что говорят эксперты?

Между тем эксперты считают, что сами по себе морозы не являются главным фактором для увеличения продолжительности отключений света для потребителей. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом.

Снижение температуры может повлиять, но это не является основным фактором угрозы энергетической безопасности Украины. Среди тех факторов, что действительно будут влиять на продолжительность отключений и состояние энергосистемы Украины, есть новые российские обстрелы энергетической инфраструктуры и состояние энергетики в целом,

– отметил Омельченко.

Он уверен, что морозы не могут увеличить отключение света до 20 часов в сутки. Но снижение температуры больше повлияет на теплообеспечение, в частности из-за рисков дефицита газа.

Важно! В то же время из-за последствий массированных атак России на энергосистему в среду, 17 декабря, в большинстве регионов Украины ограничивают потребление электроэнергии, сообщает Укрэнерго. Действуют почасовые отключения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

