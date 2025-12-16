Электрики предупреждают: некоторые устройства стоит обязательно отсоединять от сети, во избежание поломок и пожаров. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Leravi.
Какую технику обязательно следует выключать из розетки?
- Телевизоры и компьютеры
Современная электроника очень чувствительна к перепадам напряжения. Даже короткий импульс может повредить плату питания или экран. Особенно уязвимы телевизоры с большими диагоналями, стационарные компьютеры и игровые консоли.
- Холодильники и кондиционеры
Устройства с компрессорами чаще всего страдают во время внезапного восстановления электроснабжения. Если напряжение подается нестабильно, компрессор может перегореть, а ремонт обойдется в значительную сумму.
- Микроволновые печи, бойлеры и электрочайники
Техника с нагревательными элементами также находится в зоне риска. Скачки напряжения могут вызвать перегрев, повреждение контактов или даже короткое замыкание.
Какую технику обязательно следует выключать из розетки / Фото Unsplash
Как защитить технику?
Специалисты компании Eaton, специализирующейся на системах электропитания, советуют придерживаться нескольких простых правил.
- Выключайте приборы из розетки во время плановых или аварийных отключений. Это касается не только компьютеров и телевизоров, но и холодильников, микроволновых печей, бойлеров и кондиционеров. Даже кратковременный скачок напряжения может повредить плату питания, нагревательные элементы или компрессор, что обойдется дорого в ремонте.
- Используйте сетевые фильтры или стабилизаторы напряжения, которые поглощают перепады электричества и обеспечивают безопасное питание для электроники. Стабилизатор особенно полезен для устройств с чувствительными платами, таких как компьютеры, телевизоры или игровые консоли, а сетевой фильтр помогает защитить технику от кратковременных импульсов.
- Не включайте всю технику одновременно после восстановления электроснабжения. Лучше делать это постепенно: сначала включить критически важные устройства, а затем другие, менее чувствительные приборы. Это не только снижает нагрузку на сеть, но и уменьшает риск повторных перепадов напряжения и повреждений техники.
Почему стабилизатор напряжения должен быть дома у каждого?
Ранее мы писали, что стабилизатор напряжения защищает бытовую технику от повреждений, которые могут вызвать колебания напряжения. Зарядные станции следует размещать в сухих местах, избегать перепадов температуры и прямых солнечных лучей.