Электрики предупреждают: некоторые устройства стоит обязательно отсоединять от сети, во избежание поломок и пожаров. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Leravi.

Смотрите также Не все так однозначно: стоит ли выключать отопление, когда дома никого нет

Какую технику обязательно следует выключать из розетки?

Телевизоры и компьютеры

Современная электроника очень чувствительна к перепадам напряжения. Даже короткий импульс может повредить плату питания или экран. Особенно уязвимы телевизоры с большими диагоналями, стационарные компьютеры и игровые консоли.

Холодильники и кондиционеры

Устройства с компрессорами чаще всего страдают во время внезапного восстановления электроснабжения. Если напряжение подается нестабильно, компрессор может перегореть, а ремонт обойдется в значительную сумму.

Микроволновые печи, бойлеры и электрочайники

Техника с нагревательными элементами также находится в зоне риска. Скачки напряжения могут вызвать перегрев, повреждение контактов или даже короткое замыкание.



Какую технику обязательно следует выключать из розетки / Фото Unsplash

Как защитить технику?

Специалисты компании Eaton, специализирующейся на системах электропитания, советуют придерживаться нескольких простых правил.

Выключайте приборы из розетки во время плановых или аварийных отключений. Это касается не только компьютеров и телевизоров, но и холодильников, микроволновых печей, бойлеров и кондиционеров. Даже кратковременный скачок напряжения может повредить плату питания, нагревательные элементы или компрессор, что обойдется дорого в ремонте. Используйте сетевые фильтры или стабилизаторы напряжения, которые поглощают перепады электричества и обеспечивают безопасное питание для электроники. Стабилизатор особенно полезен для устройств с чувствительными платами, таких как компьютеры, телевизоры или игровые консоли, а сетевой фильтр помогает защитить технику от кратковременных импульсов. Не включайте всю технику одновременно после восстановления электроснабжения. Лучше делать это постепенно: сначала включить критически важные устройства, а затем другие, менее чувствительные приборы. Это не только снижает нагрузку на сеть, но и уменьшает риск повторных перепадов напряжения и повреждений техники.

Почему стабилизатор напряжения должен быть дома у каждого?

Ранее мы писали, что стабилизатор напряжения защищает бытовую технику от повреждений, которые могут вызвать колебания напряжения. Зарядные станции следует размещать в сухих местах, избегать перепадов температуры и прямых солнечных лучей.