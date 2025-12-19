Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая температура будет вскоре?
По данным синоптиков, температура воздуха в Украине в течение 19 – 20 декабря в ночное время будет колебаться в диапазоне от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. На побережье морей она будет в пределах от 0 до 5 градусов тепла.
Дневные показатели, по сравнению с прошлыми днями этой недели, также несколько снизятся. Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в дневные часы в ближайшие дни составит от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла.
Но на крайнем юге страны, как и обычно будет несколько теплее. Там столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов тепла. Ветер в эти дни будет переменных направлений, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Что ждать от погоды в декабре?
Метеорологической зимы в Украине не наблюдается из-за плюсовые температурные показатели, вызванные поступлением более теплой воздушной массы. В целом в последние годы зимы в нашем регионе становятся теплее.
По предварительным расчетам, осадки в декабре могут быть в пределах нормы, несмотря на имеющийся сейчас дефицит, вызванный повышенным атмосферным давлением. Устойчивого снежного покрова тоже пока не предвидится.
Также ранее сообщали, что предпосылок для сильных морозов по Украине в декабре, в частности дневных, пока нет. Ожидается, что среднесуточные температурные показатели будут выше климатической нормы.