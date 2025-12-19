Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка температура буде невдовзі?
За даними синоптиків, температура повітря в Україні протягом 19 – 20 грудня у нічний час коливатиметься в діапазоні від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. На узбережжі морів вона буде в межах від 0 до 5 градусів тепла.
Денні показники, у порівнянні з минулими днями цього тижня, також дещо знизяться. Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря у денні години найближчими днями становитиме від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла.
Але на крайньому півдні країни, як і зазвичай буде дещо тепліше. Там стовпчики термометрів покажуть від 4 до 11 градусів тепла. Вітер цими днями буде змінних напрямків, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
Що чекати від погоди у грудні?
Метеорологічної зими в Україні не спостерігається через плюсові температурні показники, спричинені надходженням теплішої повітряної маси. Загалом останніми роками зими у нашому регіоні стають теплішими.
За попередніми розрахунками, опади у грудні можуть бути в межах норми, попри наявний наразі дефіцит, спричинений підвищеним атмосферним тиском. Сталого снігового покриву теж поки не передбачається.
Також раніше повідомляли, що передумов для сильних морозів по Україні у грудні, зокрема денних, наразі немає. Очікується, що середньодобові температурні показники будуть вищими від кліматичної норми.