Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи будуть аварійні відключення через погоду: у Держенергонагляді дали відповідь
Де буде туман 19 грудня?
Як повідомили синоптики, на Лівобережжі України й частині Півночі й Заходу у п'ятницю, 19 грудня, очікується туман видимістю 200 – 500 метрів. Через негоду в кількох регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Туман прогнозують у :
- Волинській області;
- Рівненській області;
- частині Житомирській області;
- частині Хмельницькій області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Івано-Франківській області;
- Львівській області;
- Закарпатській області;
- частинах Чернігівської та Полтавської областей;
- Дніпропетровській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Луганській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- у Криму.
Водночас у Києві та області, на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині буде повністю суха погода без туману та опадів.
Поради щодо безпеки під час туману
Під час руху по дорозі з поганою видимістю водіїв закликають їхати з меншою швидкістю та увімкнути ближнє світло або протитуманні фари. До того ж варто тримати більшу дистанцію з іншими авто – гальмівний шлях може бути довшим, а інші авто з’являються раптово.
На дорозі варто уникати різких маневрів, адже плавні рухи кермом і гальмування зменшують ризик аварії. Пішоходам варто носити світловідбивні елементи, що значно підвищує їхню помітність для керманичів.
Чи зміниться погода найближчим часом?
Незначний мороз незабаром буде в Україні не лише вночі, але й у денні години. Вже наприкінці тижня очікується зниження температури до 1 градусу морозу й нижче протягом дня.
Наступного тижня й зокрема на Різдво, 25 грудня, в кількох областях прогнозують похолодання. Втім різких температурних перепадів очікувати ще не варто.
Протягом наступних кількох діб в Україні не прогнозують значних опадів.