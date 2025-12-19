Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де буде туман 19 грудня?

Як повідомили синоптики, на Лівобережжі України й частині Півночі й Заходу у п'ятницю, 19 грудня, очікується туман видимістю 200 – 500 метрів. Через негоду в кількох регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Туман прогнозують у :

  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • частині Житомирській області;
  • частині Хмельницькій області;
  • Тернопільській області;
  • Чернівецькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Львівській області;
  • Закарпатській області;
  • частинах Чернігівської та Полтавської областей;
  • Дніпропетровській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Луганській області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • у Криму.

Водночас у Києві та області, на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині буде повністю суха погода без туману та опадів.

Поради щодо безпеки під час туману

Під час руху по дорозі з поганою видимістю водіїв закликають їхати з меншою швидкістю та увімкнути ближнє світло або протитуманні фари. До того ж варто тримати більшу дистанцію з іншими авто – гальмівний шлях може бути довшим, а інші авто з’являються раптово.

На дорозі варто уникати різких маневрів, адже плавні рухи кермом і гальмування зменшують ризик аварії. Пішоходам варто носити світловідбивні елементи, що значно підвищує їхню помітність для керманичів.

Чи зміниться погода найближчим часом?