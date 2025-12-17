Загалом погода здебільшого буде спокійною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи зміниться кардинально погода?

Різких змін синоптики не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 17-18 грудня у північних, північно-східних та Черкаській областях очікується туман. Він буде і місцями по Україні у п'ятницю, 19 грудня.

Вітер рухатиметься у змінних напрямках, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години, згідно з прогнозом, буде коливатися у вже звичних межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 7 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни поки буде дещо тепліше, там очікується від 5 до 11 градусів тепла.

Що чекати від погоди?