У яких областях чекати негоди інформує 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

Де ввели жовтий рівень небезпечності?

За даними Укргідрометцентру, у ніч та зранку 17 грудня в Україні очікується сильний туман, який знизить видимість до 200 – 500 метрів. Синоптики класифікували ці погодні умови як I рівень небезпечності – жовтий.

На півночі України, а також у Черкаській, Полтавській, Харківській області та в Києві очікується густий туман. Синоптики попереджають, що така погода може створити для водіїв додаткову небезпеку та підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод.

Водіям радять обирати безпечну швидкість, дотримуватись дистанції, користуватись протитуманними фарами та максимально концентруватись на дорозі.

Яку погоду очікувати в інших областях 17 грудня?