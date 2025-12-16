В каких областях ждать непогоды информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Где ввели желтый уровень опасности?

По данным Укргидрометцентра, в ночь и утром 17 декабря в Украине ожидается сильный туман, который снизит видимость до 200 – 500 метров. Синоптики классифицировали эти погодные условия как I уровень опасности – желтый.

На севере Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Харьковской области и в Киеве ожидается густой туман. Синоптики предупреждают, что такая погода может создать для водителей дополнительную опасность и повысить риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителям советуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, пользоваться противотуманными фарами и максимально концентрироваться на дороге.

Какую погоду ожидать в других областях 17 декабря?

  • Синоптики прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла для Закарпатья, Прикарпатья и крайнего юга.

  • На Левобережье Украины, согласно обнародованной информации, ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

  • В Одессе, Николаеве и Симферополе днем 17 декабря температура может достигать до 10 – 11 градусов тепла. В то же время в центральных областях Украины самая высокая температура в течение дня будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла.

  • В южных областях ожидается в основном солнечная погода.