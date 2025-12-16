В каких областях ждать непогоды информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Где ввели желтый уровень опасности?

По данным Укргидрометцентра, в ночь и утром 17 декабря в Украине ожидается сильный туман, который снизит видимость до 200 – 500 метров. Синоптики классифицировали эти погодные условия как I уровень опасности – желтый.

На севере Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Харьковской области и в Киеве ожидается густой туман. Синоптики предупреждают, что такая погода может создать для водителей дополнительную опасность и повысить риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителям советуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, пользоваться противотуманными фарами и максимально концентрироваться на дороге.

Какую погоду ожидать в других областях 17 декабря?