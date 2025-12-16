Существенных осадков в течение суток не предвидится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, из-за слабого ветра с южных направлений, который будет приносить теплый воздух ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается возникновение тумана.

Температура ночью будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла. Для Закарпатья, Прикарпатья и крайнего юга прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла.

На Левобережье, согласно обнародованной информации, ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

Какая температура воздуха будет в крупных городах?

Киев +3...+5;

Ужгород +7...+9;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +4...+6;

Одесса +9...+11;

Николаев +8...+10;

Херсон +4...+6;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +4...+6;

Чернигов +2...+4;

Сумы +2...+4;

Полтава +2...+4;

Днепр +3...+5;

Запорожье +4...+6;

Донецк +2...+4;

Луганск +1...+3;

Харьков +2...+4.



Прогноз погоды в Украине на 17 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

