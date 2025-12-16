Существенных осадков в течение суток не предвидится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Изменится ли температура в Украине вскоре

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, из-за слабого ветра с южных направлений, который будет приносить теплый воздух ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается возникновение тумана.

Температура ночью будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла. Для Закарпатья, Прикарпатья и крайнего юга прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла.

На Левобережье, согласно обнародованной информации, ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

Какая температура воздуха будет в крупных городах?

  • Киев +3...+5;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +4...+6;
  • Луцк +4...+6;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Винница +4...+6;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +8...+10;
  • Херсон +4...+6;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий +4...+6;
  • Черкассы +4...+6;
  • Чернигов +2...+4;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава +2...+4;
  • Днепр +3...+5;
  • Запорожье +4...+6;
  • Донецк +2...+4;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +2...+4.

Погода на 17 декабря 2025 года
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды и когда?

  • Напомним, ранее сообщалось, что значительных осадков в течение ближайших нескольких дней синоптики в Украине не прогнозируют. Впрочем, кое-где украинцам все же стоит ожидать мокрый снег.

  • В течение этой недели погода в Украине будет характеризоваться несущественными изменениями температуры и слабым ветром. В то же время местами ожидаются небольшие осадки в виде снега или дождя.