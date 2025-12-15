Но в конце недели осадки временно отойдут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе в будни?

У понедельник, 15 декабря, ночью в северных и южных регионах будет снег, мокрый снег, на юге местами с дождем. Днем в центральных, северных и восточных регионах ожидается мокрый снег, местами он будет с дождем.

На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, днем ожидается 0...+6 градусов. В северных и восточных регионах ночью -3...-8 градусов, днем -4...+1 градусов.

У вторник, 16 декабря, ночью в восточных, юго-восточных областях, а также в Днепропетровской области, Крыму и Приазовье пройдет снег и мокрый снег, на юге с дождем. В западных регионах местами возможен туман.

В ночные часы температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 градусов, днем синоптик прогнозирует +1...+7 градусов. В то же время в северо-восточной части ожидаются колебания в диапазоне -1...+4 градусов.

У среду, 17 декабря, по Украине ожидается сухая погода, на Левобережье возможен туман. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, днем +1...+7 градусов, на юге Одесской области ожидается до +9 градусов.

У четверг, 18 декабря, погода тоже будет сухой и теплой, только ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха будет -3...+2 градусов, днем +2...+7 градусов, на юге Одесской области и в Крыму ожидается до +9 градусов.

У пятницу, 18 декабря, погода будет аномально теплой и сухой. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха в ночное время будет -3...+2 градусов, днем будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

Что ожидать от погоды на выходных?

У субботу, 20 декабря, также ожидается отсутствие осадков. Кое-где на Правобережье ожидается туман. Ночью температура воздуха будет в пределах -3...+2 градусов, днем будет 0...+5 градусов, на Закарпатье – до +7 градусов.

У воскресенье, 21 декабря, существенных осадков не будет, лишь местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 градусов, в течение дня она будет колебаться в пределах -1...+4 градусов.

