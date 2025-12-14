Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какую погоду ждать?
По данным синоптиков, в течение воскресенья, 14 декабря, в западных областях местами будут порывы северо-западного ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза.
В западных областях в ночные часы столбики термометров покажут около 0. В дневное время в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, однако на западе и крайнем юге будет несколько теплее.
Для этой части страны синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла в течение дня. Согласно прогнозу, уже с началом недели ожидается повышение температуры на 2 – 4 градусов, но за исключением востока и северо-востока.
Что прогнозировали синоптики ранее?
Игорь Кибальчич предупреждал, что на выходных стоит ожидать первое серьезное похолодание со снегом и сильным ветром. Температура снизится до небольших морозов, а местами на дороге ожидается гололедица.
К слову, по словам Натальи Птухи в целом в течение зимних месяцев в Украине, вероятно, будет выше температура воздуха за свою климатическую норму. В то же время периоды холода также отрицать не стоит.
Известно, что сильных морозов до -20 или -30 градусов уже давно не было в Украине. В этом году они маловероятны, однако отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит.