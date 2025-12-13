Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Где будет холоднее всего в Украине?
Укргидрометцентр сообщает, что в течение субботы, 13 декабря, на северо-востоке и востоке страны ожидается от 1 до 6 градусов мороза. Для других областей синоптики прогнозируют от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
На западе и крайнем юге страны температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В воскресенье, 14 декабря, ситуация в значительной степени не изменится, температуры останутся такими же.
Тогда ожидается от 1 до 6 градусов мороза на северо-востоке и востоке страны в течение суток, в других регионах ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В дневное время ожидается от 1 до 6 градусов тепла.
Заметим, что синоптики также предупреждают о возможности сильных порывов ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду на Левобережье в течение 13 декабря, и в западных областях в течение 14 градусов.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Ранее Иван Семилит сообщил, что 14 – 15 декабря температура воздуха ночью будет снижаться и будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. Сейчас это крайние сроки, когда синоптики могут быть точными.
В общем сильных зимних морозов до -20 или -30 градусов уже давно не было в Украине. В этом году они маловероятны, однако отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит.
В то же время метеорологической зимы в Украине пока не наблюдается из-за плюсовых температурных показателей. В целом в последние годы зимы в нашем регионе становятся теплее, объясняла Наталья Птуха.