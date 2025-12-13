Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де буде найхолодніше в Україні?
Укргідрометцентр повідомляє, що протягом суботи, 13 грудня, на північному сході та сході країни очікується від 1 до 6 градусів морозу. Для інших областей синоптики прогнозують від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
На заході та крайньому півдні країни температура повітря протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У неділю, 14 грудня, ситуація значною мірою не зміниться, температури залишаться такими ж.
Тоді очікується від 1 до 6 градусів морозу на північному сході та сході країни протягом доби, в інших регіонах уночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У денний час очікується від 1 до 6 градусів тепла.
Зауважимо, що синоптики також попереджають про можливість сильних поривів вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду на Лівобережжі протягом 13 грудня, і в західних областях впродовж 14 градусів.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Раніше Іван Семиліт повідомив, що 14 – 15 грудня температура повітря вночі буде знижуватись і коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу. Наразі це крайні терміни, коли синоптики можуть бути точними.
Загалом сильних зимових морозів до -20 чи -30 градусів уже давно не було в Україні. Цього року вони малоймовірні, проте заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто.
Водночас метеорологічної зими в Україні наразі не спостерігається через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими у нашому регіоні стають теплішими, пояснювала Наталія Птуха.